Ferrari ed Enel X, accordo firmato per un mega progetto ambientale

Ferrari ed Enel X hanno siglato un patto per la creazione di un sistema fotovoltaico da 1 MWp che servirà una nuova Comunità per le Fonti Energetiche Rinnovabili (REC) nei territori di Fiorano Modenese e Maranello . La Comunità rappresenterà la primissima in Italia mai promossa e supportata da una compagnia a favore del proprio luogo. L'obiettivo è la messa in opera del sistema entro il dicembre 2023 suuna proprietà di 10.000 metri quadri dell'azienda, situata accanto alla Pista di Fiorano, attualmente dismessa, con lo scopo di offrire energia alla comunità locale.

Chi disporrà dell'energia

La comunità sarà composta da soggetti pubblici e privati di Fiorano e Maranello, come cittadini, istituzioni, attività commerciali e strutture, che potranno utilizzare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e agire anche come produttori di energia rinnovabile. Installando ulteriori impianti fotovoltaici, ad esempio sui tetti di edifici pubblici o abitazioni, sarà possibile massimizzare i benefici per la comunità e il territorio. La Comunità delle Energie Rinnovabili, alimentata dalle soluzioni di produzione di energia rinnovabile di Enel X, avrà un impatto positivo sia dal punto di vista ambientale che socio-economico.

Quanta ne sarà prodotta

L'impianto fotovoltaico di Fiorano genererà una produzione media annua di circa 1.500 MWh per 20 anni, riducendo le emissioni di CO2 di circa 450 tonnellate all'anno e consentendo ai membri della comunità energetica di ottenere risparmi tangibili sulla bolletta energetica.

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha dichiarato: "La sostenibilità è per noi prioritaria. Vogliamo raggiungere l’obiettivo della carbon neutrality al 2030, certo, ma non nascondiamo l’ambizione di ispirare un cambiamento più ampio. La Comunità Energetica Ferrari è una testimonianza concreta della possibile sinergia fra un’industria e la comunità in cui opera e un modello che può apportare importanti benefici al sistema energetico italiano. Per la sua scalabilità e replicabilità può accelerarne il processo di decarbonizzazione, riducendo al contempo il costo dell’energia per i cittadini e le imprese”.

