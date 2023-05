Restauri da sogno: ecco come è diventata una "vecchia" Mercedes 190e

Ci sono automobili talmente speciali che non possono essere restaurate da chiunque. Non si parla solo di valore economico, spesso è soprattutto quello affettivo che porta i proprietari a consegnare vecchi esemplari nelle mani di artigiani d'esperienza: è il caso di questa coppia, amante di questa Mercedes 190e , che ha deciso di tirarla a lucido affidandosi a bravissimi carrozzieri.

Scoprono una copia di una Ferrari F1 e decidono di restaurarla: il risultato è incredibile

Tornata come nuova

Come mostra il video del canale Forensic Detailing Channel, ci sono volute diverse ore di duro lavoro per riportare al suo antico splendore la Mercedes 190e. Il primo passo, come sempre, è un bel lavaggio in profondità per poi applicare cere e prodotti leviganti in grado di ridare brillantezza alla carrozzeria. Si passa poi al ritocco in dettaglio delle parti in plastica e delle cromature.

e chi lo sarebbe mai aspettato?

Il risultato è, come dice il giovane proprietario, “semplicemente incredibile”. L’auto è come trasformata: sembra appena uscita dalla linea di assemblaggio, ed è realmente in condizioni da vetrina. Insomma, se anche voi amate la vostra auto, avete trascorso con lei ore e ore di viaggi, pensateci: le ridarete una nuova vita.