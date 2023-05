Albert Gudmundsson sullo scooter, ma è quello di un tifoso del Genoa!

Certe emozioni non si dimenticheranno mai. Lo sa bene un tifoso del Genoa, Filippo Maestrini, che al termine dei festeggiamenti in giro per la città al bordo del proprio scooter per seguire il pullman della squadra si è ritrovato a tu per tu con uno dei suoi idoli, l'attaccante Albert Gudmundsson. Il finale della storia è davvero assurdo!

Un campione, un nuovo amico

La bella storia è stata raccontata alla pagina Instagram "Chiamarsi Bomber", dove sono state pubblicate anche le foto del calciatore e del fortunato supporter del Genoa insieme in sella allo scooter.

"Ho seguito con gli amici e tanti altri scooter il pullman della squadra in parata fino a una piazza sul lungomare di Genova.

Quando i calciatori sono scesi ho visto Albert Gudmundsson un po' spaesato. Mi sono avvicinato, e un po' per scherzo gli ho chiesto se voleva un passaggio a casa", ha raccontato Filippo Maestrini. Inaspettatamente l'islandese ha risposto: "Ok, hai un casco?".

Un'emozione dopo l'altra, dal raggiungimento della promozione in Serie A all'occasione di passare qualche minuto insieme al proprio idolo, cosa poteva chiedere di più questo tifoso? "Mentre lo accompagnavo abbiamo parlato della vita a Genova, della partita, di come abbiamo vissuto in modo diverso le stesse emozioni dei minuti finali in gradinata e sul campo. Mi ha chiesto di poter fare un selfie, e lo ha poi pubblicato nelle sue storie. Arrivati vicino a casa sua si è voluto sdebitare regalandomi la sua maglia celebrativa. È stato tutto tanto inaspettato, quanto bellissimo", ha concluso. Ora Gudmundsson può dire di aver trovato un nuovo amico in città e magari anche un'ottima guida per scoprire le bellezze della città di Genova.

