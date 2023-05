Jovanotti in bici per Roma: il telefono cade in strada e una Vespa lo distrugge

Quando si rompe lo smathphone è un guaio che ci manda davvero fuori di testa. Immginate se il problema si presenta proprio nel momento in cui siete alle prese con una telefonata importante, oppure come è successo a Jovanotti , mentre era in diretta tv con Fiorello. Il dispositivo si è sganciato dal supporto della bicicletta ed è stato distrutto da una Vespa.

Diretta interrotta

Lorenzo Cherubini stava percorrendo il tratto di strada da Piazza San Pietro fino a via Asiago, a Roma, quando forse per colpa dei sampietrini che rendono il terreno instabile, o delle buche che si trovano qua e là nell'asfalto della Capitale, il telefono si è staccato dal supporto che lo teneva agganciato al manubrio cadendo in strada. Il cantante si è immediatamente fermato per capire dove fosse finito ma guardando alle sue spalle si è reso conto che il dispositivo era stato distrutto dalla Vespa su cui era a bordo il cameraman che non aveva fatto in tempo a frenare prima di passare sopra all'oggetto. Alla fine, i dati salvati sono stati tutti recuperati, ma Jova sarà costretto a comprarsi un nuovo smarphone per i suoi collegamenti in diretta e magari la prossima volta lo terrà più al sicuro.

