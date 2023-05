F1, Button: “Hamilton resterà in Mercedes, non ha altre opzioni”

ROMA - In casa Mercedes continua a tenere banco la questione legata al possibile rinnovo di contratto di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è reduce da un avvio di stagione non eccezionale anche a causa del gap che la sua monoposto ha rispetto ad una dominante Red Bull e vorrebbe delle garanzie sul prossimo futuro per restare. Le ambizioni in Formula 1 del britannico, ovviamente, riguardano la possibilità di tornare a lottare per quello che potrebbe diventare il suo ottavo titolo. Il futuro di Hamilton, dunque, è tutto da scrivere anche se qualcuno come Jenson Button sembra avere le idee chiare in merito.