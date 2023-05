F1 Imola, che numeri per il GP dell'Emilia Romagna! Attese 160mila persone

ROMA - Cresce l'attesa per il Gran Premio dell'Emilia Romagna 2023 di Formula 1 , che andrà in scena questo fine settimana sul tracciato italiano di Imola . Una gara attesissima da tutto il pubblico del nostro Paese ed in particolar modo per i numerosi tifosi della Ferrari , che spera di regalare una gioia dopo un avvio di stagione caratterizzato da diverse problematiche. Charles Leclerc e Carlos Sainz , dunque, andranno a caccia del podio provando magari ad infastidire le due dominanti Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez .

Imola, numeri incredibili per il weekend

L'attesa, come detto, è sempre più alta e a dimostrazione di questo ci sono i primi dati forniti relativi al pubblico che sarà presente sugli spalti dell'l'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola. Stando a quanto riportato è già stato venduto oltre l'82% dei biglietti a disposizione e si attendono circa 160 mila spettatori in tutto il fine settimana del Gran Premio dell'Emilia Romagna. La gara di Formula 1 sulla pista italiana sarà trasmessa in tv in sessanta Paesi, con l'obiettivo di raggiungere circa 80 milioni di telespettatori. Per quanto riguarda il 2022, secondo uno studio Jfc, c'è stato un seguito di 82,2 milioni di telespettatori, che ha generato un indotto economico sul territorio di 274 milioni di euro.