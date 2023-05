F1, Gp Imola a rischio per maltempo, Ferrari rinvia sviluppi in Spagna

ROMA – Il ciclone che continua ad abbattersi senza sosta su tutta l’Italia è arrivato a mettere a rischio addirittura lo svolgimento del GP di Imola . Secondo gli ultimi bollettini della Protezione civile della zona, che per l’Emilia Romagna ha già diramato un livello massimo d’allerta (rosso), preoccupa il livello del fiume Santerno , esondato proprio nella zona dell’autodromo in due punti segnalati dai sensori. E la situazione, in previsione del week-end, non sembra dover migliorare.

Ferrari, niente sviluppi sulla F23. Test rimandati in Spagna

Un effetto, purtroppo tutt’altro che positivo, il maltempo lo ha già prodotto. Secondo quanto rivelato dal portale web motorsport.com, infatti, la Ferrari avrebbe rinviato gli sviluppi sulla SF-23, inizialmente previsti per Imola, al Gran premio successivo, in Spagna. Non ci saranno, dunque, i tanto attesi aggiornamenti (nuovo fondo e nuova sospensione posteriore), che avrebbero rischiato di essere vanificati proprio dalle condizioni meteo.

“La Ferrari sta cambiando i suoi piani per il GP dell’Emilia Romagna – è quanto sarebbe trapelato da Maranello Plus - il maltempo che accompagnerà il weekend sconsiglia che si introducano troppe novità a Imola, rinviando a Barcellona il debutto della SF-23 evoluta. Gli ingegneri hanno convenuto che non avrebbe senso portare al debutto la sospensione posteriore se le prove libere si dovranno disputare con un fondo variabile, se non bagnato”.

La rossa non sarà però uguale a quella che ha corso a Miami, ma verrà comunque adeguata alle caratteristiche della pista di Imola, con miglioramenti che sembrano aver già ottenuto risultati soddisfacenti”.