Regalo di lusso per i 29 anni di Elettra Lamborghini: l'Audi da 170mila euro!

Se ti chiami Elettra Lamborghini , sei un'ereditiera e una showgirl famosissima, non ti puoi certo aspettare che al tuo 29esimo compleanno ti venga regalato qualcosa di sobrio e semplice! E infatti, il marito Afrojack ha deciso di farle trovare nella loro abitazione una lussuosissima Audi R8 Coupé .

Pellegri "attaca la strada" con la BMW da 100mila euro

Potente e luccicante

Il produttore discografico ha pubblicato un dolcissimo messaggio sui social per Elettra: "Buon compleanno al mio sole, la mia adorabile moglie". La festeggiata ha risposto con un altro post molto romantico: "Sei il mio regalo preferito in assoluto. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo", anche se il vero regalo le è stato consegnato poco dopo. Una scintillante e costosissima Audi R8 Coupé di colore arancione infatti aspettava Elettra nel garage della villa, per poi spiccare poco dopo sulla pagina Instagram della cantante: "Il regalo di mio marito. Un pazzo", ha aggiunto nella didascalia.

L'Audi R8 Coupé è equipaggiata con un potentissimo V10 5.2 aspirato da 540 CV con cui raggiungere i 100 km/h in 3,1 secondi e una velocità massima di 331 km/h. Il costo della supercar è di 171.150 euro.

Lamborghini Huracàn Sterrato: ora il Toro va anche off-road