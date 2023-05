F1, diretta tv GP Monaco 2023: orari e programmazione

ROMA – Dopo l’annullamento della gara di Imola a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna , la Formula 1 prova a ripartire dal Gran Premio di Monaco 2023 . Le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, dunque, cercheranno di proseguire il loro dominio anche sul tracciato di Montecarlo per incrementare ulteriormente il loro vantaggio e ridurre la lotta per il titolo ad una questione per due. Le Ferrari , dal loro canto, avranno l’occasione di rialzare la testa dopo un avvio di stagione estremamente complicato, con Charles Leclerc e Carlos Sainz desiderosi di tornare a salire sul podio . Si comincia venerdì 26 maggio alle ore 13:30 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 17:00. Nella giornata di sabato 27 maggio terza sessione di prove libere alle 12:30, a seguire le qualifiche previste alle 16:00. Domenica 28 maggio l’atteso appuntamento con la gara alle ore 15:00 .

F1, come vedere il GP Monaco in tv

Il Gran Premio di Monaco 2023 di Formula 1 sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Per coloro che non sono possessori di alcun abbonamento è prevista la differita su TV8 delle qualifiche di sabato 27 maggio alle ore 18:30 e della gara di domenica 28 maggio alle ore 18:00. Infine, come di consueto, su tutto sport.com sarà possibile seguire il live della gara sulla pista di Montecarlo.