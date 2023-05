Lamborghini dona 1 milione per l’alluvione in Emilia Romagna

ROMA – Dopo Ferrari e Formula 1 Group , anche Lamborghini ha deciso di stanziare 1 milione di euro i n favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. La cifra verrà donata alla raccolta “Un aiuto per l’Emilia Romagna”, che sostiene il coordinamento degli enti locali, con un’attenzione particolare ai progetti di recupero e di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Lamborghini, annullata festa 60esimo anniversario

Oltre all’impegno economico, in una nota ufficiale Lamborghini fa sapere di aver deciso anche di annullare le celebrazioni del 60esimo anniversario del marchio, come segno di solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite. “Automobili Lamborghini è da sempre attenta e sensibile al territorio che la ospita. Attraverso questo gesto concreto vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza nei confronti delle comunità interessate da questa emergenza ambientale – ha dichiarato Stephan Winkelmann, amministratore delegato del gruppo Lamborghini – eravamo ormai pronti a dare inizio alle celebrazioni del 60esimo anniversario, ma non potevamo ignorare questa tragedia che ci tocca da vicino perché affligge direttamente le famiglie di alcuni colleghi e colpisce la Regione che la nostra azienda chiama casa”.