F1, Aston Martin punta al titolo: motore Honda dal 2026

ROMA - L' Aston Martin , dopo la grande crescita dimostrata in questo avvio di stagione di Formula 1 , vuole puntare ancora più in alto. Con Fernando Alonso il team è riuscito a centrare un'importante serie di podi , ma nel prossimo futuro si spera di conquistare qualche vittoria nei Gran Premi. Dal 2026 gli obiettivi dell'Aston Martin potrebbero diventare ancora più importanti , dato che il team sarà motorizzato Honda . Ua novità molto importante, che potrebbe permettere a Lance Stroll e compagnia di provare a conquistare il titolo mondiale.

Il comunicato della Honda

Il CEO della Honda, Toshihiro Mibe, dopo l'annuncio di questa nuova collaborazione, ha commentato con entusiasmo il ritorno in Formula 1 con l'Aston Martin: “Tra i motivi che ci hanno spinto ad accettare questa nuova sfida in F1 c'è quello che il mondo si stia sforzando di diventare una serie di corse sostenibili. Tutto questo è in linea con la direzione che Honda sta puntando verso la neutralità del carbonio, e diventerà una piattaforma che faciliterà lo sviluppo delle nostre tecnologie di elettrificazione. Con i nuovi regolamenti 2026, la chiave per vincere sarà un motore elettrico compatto, leggero e ad alta potenza con una batteria ad alte prestazioni in grado di gestire una potenza elevata e rapida".