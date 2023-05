Follia sul volo dell'Asiana Airlines: apre il portellone dell'aereo in volo

Sfida a chi fa gender reveal più assurdo: supercar, aereo o trattore?

Un volo che faranno fatica a dimenticare

Il volo OZ8124 era partito venerdì 19 maggio dall'isola di Jeju, ma è stato verso le 12.45 che il folle ha messo in atto il suo assurdo piano, con i passeggeri che intanto registravano video a testimonianza di quello che stava accandendo. Dai filmati diventati virali sui social si vede chiaramente il vento che si abbatteva sui sedili, creando ulteriore panico tra coloro che erano a bordo. I più spaventati ovviamente i bambini, con il padre di uno di questi che ha raccontato i drammatici momento: "I bimbi erano terrorizzati, tremavano e piangevano". In seguito all'atterraggio le Forze dell'Ordine in serivizio allaeroporto hanno preso in custodia l'uomo, per poi arrestarlo. Come dichiarato dalla stessa compagnia aerea, le autorità stanno tuttora indagando per far luce sull'accaduto.

News channels are reporting that a passenger opened the door of @AsianaAirlines mid-flight , not sure how that was possible, but the offending passenger was arrested on landing #avgeek #aviation



pic.twitter.com/zJJyMgqr7z — Sanjay (@sjlazars) May 26, 2023

Red Bull e Luke Czepiela: il record mondiale dell'atterraggio in 20 metri di pista