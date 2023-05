Un uomo si è schiantato con l'auto contro i cancelli di Downing Street VIDEO

Follia sul volo dell'Asiana Airlines: apre il portellone dell'aereo in volo

Mattina difficile per Londra

La situazione a seguito dell'incidente è stata di grande allarme e sconcerto per gli abitanti della zona, nonché per i pendolari che di solito transitano per Whitehall. Le vie circostanti sono state bloccate al traffico e transennate, per la paura che si fosse trattato di un attacco terroristico.

Un video che mostra l'incidente è stato registrato e diffuso immediatamente sui social: le immagini mostrano chiaramente l'automobile grigia schiantarsi violentemente contro i cancelli, con tanto di baule aperto. Le autorità stanno indagando sul motivo alla base di questo incidente e stanno lavorando per determinare le circostanze precise che hanno portato all'accaduto. Secondo quanto riportato da Sky News, l'uomo arrestato è stato accusato di danneggiamento criminale e guida pericolosa.

The car that ‘crashed’ into 10 #DowningStreet…



It wasn’t exactly like a scene from Fast & Furious pic.twitter.com/dGQnFn9kQt — Keith True ? (@KeithTrue) May 25, 2023

