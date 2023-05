F1, Allarme Newey: “Regolamento 2026 ridurrà velocità e spettacolo”

ROMA – La Formula 1 che stiamo vedendo in questi anni potrebbe essere la più veloce che ricorderemo per un bel po’ di tempo. Parola di Adrian Newey , che analizzando le imminenti modifiche al regolamento del Circus per il 2026 nel corso del podcast “Talking Bull” ha espresso non poche preoccupazioni per quella che, a suo dire, sarà una inevitabile perdita di velocità delle vetture. E con essa del brivido, che è parte fondamentale dello spettacolo che anima questo sport.

F1, l’allarme di Newey: “Dal 2026 in pista auto meno veloci”

Pur riconoscendo l’importanza dei regolamenti, senza i quali le monoposto sarebbero “ridicole, come semplici razzi”, il rischio delle imminenti modifiche in arrivo nel 2026 è, per Newey, quello di una progressiva perdita di seguito per l’intero Circus: “I regolamento sono importanti, altrimenti la sicurezza di questo sport diventerebbe una preoccupazione molto seria – ribadisce il capo degli ingegneri della Red Bull – tuttavia le modifiche presentate per il 2026, i sei obiettivi fissati dalla Fia che vanno ad affrontare temi altresì importanti come la sostenibilità ambientale, rappresentano però anche una minaccia per la pura velocità e le prestazioni che le auto esibiscono attualmente”. Minaccia che, per forza di cose, potrebbe comportare una riduzione del fascino dato ai tanti fans da uno sport come la Formula 1.