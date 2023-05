F1, Marshall saluta la Red Bull: dal 2024 sarà il nuovo dt della McLaren

ROMA - Nonostante la stagione 2023 di Formula 1 sia ancora all'inizio, alcuni team si stanno già muovendo in maniera concreta per il futuro. La McLaren, infatti, ha comunicato l'ingaggio, a partire dal 2024, di Rob Marshall che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Marshall, dunque, lascia la Red Bull campione del mondo in carica per provare a portare la sua esperienza altrove, come annunciato dalla stessa McLaren: “La scuderia annuncia la nomina di Rob Marshall a direttore tecnico, ingegneria e design del team F1. Rob entrerà a far parte del team dal 1° gennaio 2024. Nel suo ruolo affiancherà Peter Prodromou e David Sanchez, e riporterà direttamente al team principal Andrea Stella”.