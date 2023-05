Siviglia-Roma, finale Europa League con Olimpico pieno ma bus e tram si fermano!

Sarà una serata impegnativa per i tifosi della Roma , in questa notte magica per la finale di Europa League contro il Siviglia . Oltre all'emozione e alla speranza di vedere la squadra di Mourinho alzare il secondo trofeo europeo consecutivo, dovranno fare anche i conti con i disservizi dei mezzi di trasporto nella Capitale. Autobus e tram, che transitano nella zona, infatti anticiperanno la chiusura del servizio , nonostante lo Stadio Olimpico, che ospiterà i maxi schermi per il match , sarà sold out e saranno oltre 60mila i romanisti presenti , con i cuori sintonizzati verso la Puskas Arena di Budapest.

Rabbia social

Un piano sicurezza, le cui misure decise in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto da Prefetto Lamberto Giannini e poi condivise nel successivo tavolo tecnico in Questura, che lascia interdetti i cittadini. Saranno soprattutto i pendolari a subire gravi disagi alla viabilità. E in molti sui social hanno sfogato tutta la propria rabbia, sottolineando come Roma sia l'unica capitale europea che invece di potenziare il proprio servizio di trasporto, durante un evento pubblico di questa importanza, lo dimezzi. Una situazione che in realtà si era già presentata nelle stesse identiche modalità lo scorso anno, il 25 maggio del 2022, sempre per la Roma in occasione della finale di Conference League contro il Feyenoord.

Gli orari di bus e tram

A essere blindata, e poco raggiungibile, però non sarà solo la zona dello Stadio Olimpico ma anche tutto il Centro. Come comunica Atac, l'azienda per il trasporto pubblico della Città Eterna. Ecco infatti la lista delle linee che subiranno delle modifiche alla viabilità, in base alle indicazioni delle forze di polizia:

LINEA 2

Ultima corsa da piazzale Flaminio: ore 22.21

ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.16

LINEA 19

Il servizio navetta Valle Giulia-Risorgimento effettua le ultime partenze dai capolinea alle ore 22.30. Il servizio tram Valle Gulia-Centocelle resta attivo

LINEA 23

Ultima corsa da Pincherle/Murialdo: ore 22.14

Ultima corsa da Clodio: ore 22.13

LINEA 30

Ultima corsa da stazione metro B Laurentina: ore 22.12

Ultima corsa da Clodio: ore 22.29

LINEA 31

Ultima corsa da stazione metro B Laurentina: ore 22:02

Ultima corsa da Clodio: ore 22:27

LINEA 32

Ultima corsa da Risorgimento: ore 22.27

Ultima corsa da stazione Saxa Rubra: ore 22.06

LINEA 33

Ultima corsa da via Lenin: ore 22.28

Ultima corsa da Clodio: ore 22.30

LINEA 69

Ultima corsa da largo Sergio Pugliese: ore 22.17

Ultima corsa da Clodio: ore 22.27

LINEA 70

Ultima partenza da Clodio: ore 22.24

Ultima partenza da Termini/via Giolitti: ore 22.21

LINEA 89

Ultima partenza da stazione Sant'Agnese/Annibaliano: ore 22.15

Ultima partenza da Clodio: ore 22.15

LINEA 280

Ultima corsa da stazione Ostiense: ore 21.49

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.13

LINEA 200

Ultima corsa da stazione di Prima Porta: ore 22.08

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.30

LINEA 201

Ultima partenza da Olgiata/via Conti: ore 22.07

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.25

LINEA 223

Ultima corsa da Termini: ore 22.15

Ultima corsa da stazione La Giustiniana FL3: ore 22.17

LINEA 301

Ultima corsa da Grottarossa: ore 22.19

Ultima corsa da metro A Lepanto: ore 22:16

LINEA 446

Ultima corsa da circonvallazione Cornelia: ore 22.10

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.40

LINEA 495

Ultima corsa da stazione Tiburtina: ore 22.16

Ultima corsa da via di Valle Aurelia: ore 22.16

LINEA 628

Ultima corsa da piazza Cesare Baronio: ore 22.00

Ultima corsa da viale Giuseppe Volpi: ore 22.46

LINEA 910

Ultima partenza da Termini: ore 22.26

Ultima partenza da piazza Mancini: ore 22.22

LINEA 911

Ultima partenza da ospedale San Filippo Neri: ore 22.13

Ultima partenza da piazza Mancini: ore 22.22