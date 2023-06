F1, cuore Leclerc: kit Ferrari del GP Monaco all'asta per Emilia Romagna

ROMA – Con la testa a Barcellona, ma con il cuore ancora alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. E’ così che Charles Leclerc decide di mettere all’asta il kit di gara ufficiale Ferrari utilizzato nel Gp di Montecarlo, per supportare chi, in Emilia Romagna, combatte ancora con acqua e fango. Il kit verrà venduto attraverso quattro sedute diverse, con la collaborazione di Sotheby’s, che darà il via alla vendita alle 11 di venerdì 2 giugno, ponendo come termine per le offerte quello di martedì 6 giugno alle 18. I fondi verranno devoluti interamente al Comune di Imola e alle altre città colpite dall’alluvione.