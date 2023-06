Lavano una Mercedes dopo 10 anni: sotto al parafango c'è una cosa disgustosa

C'è chi non ha tempo per andare a lavare la propria auto, chi non ha voglia di farlo neanche a casa, ma il proprietario di questa Mercedes-Benz S500 W140 del 1996, forse avrebbe dovuto prendere la situazione in mano già diversi anni fa. Non lavava la sua vettura ben 10 anni ed è per questo che ha deciso di affidarla agli esperti restauratori di WD Detailing: sulla loro pagina Youtube hanno mostrato tutto il lavoro per riportarla a lucido, peccato che sotto il parafango c'era qualcosa di sconvolgente.