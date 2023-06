Juve, furto in casa di Kaio Jorge: rubata anche la sua Range Rover

Rubata anche la Range Rover

Il gruppo di malviventi ha approfittato del fatto che l’abitazione fosse vuota, Kaio Jorge in quei giorni era in Brasile, per entrare in azione e rubare quanti più oggetti di valore possibile. Nel bottino dei ladri, non sono finiti solo borse e capi firmati, un Ipad, degli Airpod max, gioielli e orologi, ma anche la Range Rover parcheggiata in garage. E in questo caso, oltre al danno, anche la beffa perché nel Suv si trovano le attrezzature che l’attaccante stava usando per la fisioterapia necessaria al recupero per tornare in campo.

Il valore degli oggetti rubati

Ad accorgersi del furto il giardiniere che, insospettito dal garage aperto e vuoto, ha chiamato le forze dell’ordine. Secondo una stima approssimativa, i ladri si sono portati via un bottino dal valore di diverse centinaia di migliaia di euro.