Elkann e Vigna, Exor e Ferrari al top: tra i più influenti della Formula 1

I più influenti della Formula 1, Ferrari avanti le Red Bull

L’unico manager “di scuderia” che fa meglio di quelli italiani è Ola Kallenius, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG. Bisogna invece scendere al quinto posto per vedere il nome di Lawrence Stroll, proprietario e presidente della Aston Martin. “Solo” settimo Christian Horner, team principal della Red Bull che precede di una posizione Toto Wolff, altro nome forte di casa Mercedes. Dentro la top ten c’è un altro nome italiano, quello di Luca De Meo, ad del gruppo Renault, mentre al decimo posto si piazza Finn Rausing, co-proprietario della Sauber. La graduatoria prende in esame potere economico, capacità di leadership, notiziabilità e impatto di ogni nominativo. Tra i piloti il più alto in classifica è Lewis Hamilton, all’11esimo posto, seguito da Max Verstappen, 13esimo. Più indietro gli altri: per vedere il nome di Charles Leclerc bisogna scendere fino alle 33esima posizione, mentre Carlos Sainz è addirittura 67esimo.