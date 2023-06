Ferrari, Vasseur fiducioso per il GP Canada: "L'anno scorso protagonisti"

ROMA - E' tempi di tornare in pista per la Formula 1 che, in questo fine settimana, farà tappa a Montreal per il Gran Premio del Canada 2023. Un appuntamento molto importante non solo per le Mercedes che vanno a caccia di conferme dopo il doppio podio di Lewis Hamilton e George Russell in Spagna, ma anche per la Ferrari. I due alfieri della Rossa, Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, hanno bisogno di dare una svolta a questa stagione che, per le aspettative del team, è stata finora piuttosto deludente.