F1, diretta tv GP Austria 2023: orari e programmazione

ROMA – Dopo l’ennesima vittoria stagionale conquistata dal due volte campione del Mondo Max Verstappen in Canada, la Formula 1 torna in Europa per il Gran Premio d’Austria 2023. Un appuntamento molto importante non soltanto per le Red Bull, ma anche per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che vogliono confermare la loro crescita provando a lottare per il podio con Mercedes ed Aston Martin. Si comincia venerdì 30 giugno alle ore 13:30 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 17:00 andranno eccezionalmente in scena le qualifiche. Nella giornata di sabato 1 luglio alle ore 12:00 le qualifiche shoot-out, mentre in seguito, alle 16:00, la sprint race. Domenica 2 luglio l’atteso appuntamento con la gara alle ore 15:00.