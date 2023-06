Ferrari, Sainz e il futuro incerto: “Chiedo chiarezza”

ROMA - La Ferrari ha dato ottimi segnali di ripresa durante la gara del Canada e adesso spera di confermarsi, facendo un ulteriore step in avanti, magari lottando almeno per il secondo gradino del podio. Il team di Maranello non ha mai nascosto l'intenzione di puntare su Charles Leclerc per conquistare il titolo piloti, ma dall'altra parte c'è un Carlos Sainz desideroso di dire la sua, provando ad inserirsi nella bagarre per la prima posizione. In questo momento intorno al pilota spagnolo regna grande incertezza poiché il suo contratto scadrà nel 2024 e un rinnovo non è affatto scontato.