F1, Hamilton: “Manca tanta strada per competere con le Red Bull”

ROMA - L’obiettivo è andare avanti per tornare indietro. Almeno come riferimento di incertezza, quando la sfida con la Red Bull era aperta e incerta più che mai. E’ questo l’auspicio di Lewis Hamilton nei confronti della sua Mercedes, che nonostante le migliorie apportate nel corso della stagione è, per stessa ammissione del 7 volte campione del mondo, troppo lontana, come prestazione, da Max Verstappen e dalla sua Red Bull.

F1, Hamilton: “Lavorare sodo per competere in futuro”

Non nasconde lo stato delle cose, Hamilton: “Sicuramente le modifiche apportate in corso d’opera hanno dato qualche risultato in termini di prestazioni, soprattutto sul carico aerodinamico – spiega il campione inglese – ma se si guarda nel complesso, le caratteristiche della nostra auto sono più o meno le stesse di quelle che avevamo ad inizio anno. Per questo, ad oggi, non è certo questa l’auto in grado di poter competere con la Red Bull. E quindi c’è tanto da lavorare per il futuro”.