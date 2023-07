Endurance, Mondiale 2024: Lamborghini alza il sipario sulla nuova Supercar

ROMA – Lamborghini Corse alza il sipario sulla nuova Supercar che il prossimo anno prenderà parte al Campionato del Mondo di Endurance , tra le Hypercar. La nuova auto ibrida, presentata durante il Goodwood Festival of Speed , si chiamerà SC63 . Il team di Sant’Agata Bolognese ha scelto come partner il team Iron Lynx per schierare le vetture in gara, affidandole a piloti di primo piano ed esperienza in Formula 1 e nei principali campionati endurance.

Endurance, Winkelmann presenta la nuova Lamborghini

A presentare il nuovo gioiello è stato direttamente il numero uno e Ceo dell’azienda, Stephan Winkelmann: “La SC63 è la vettura da corsa più avanzata mai progettata da Lamborghini – ha detto - l’opportunità di competere in alcune delle più importanti corse di durata al mondo con un prototipo ibrido rientra nella nostra visione della mobilità ad alte performance, come dimostrato anche nel prodotto di serie con il lancio della Revuelto. La SC63 rappresenta per la nostra Squadra Corse l’ingresso nei massimi livelli del motorsport e un passo molto importante verso il futuro”.

“Quest’anno non solo ricorre il 60esimo anniversario della nostra casa, ma anche il decimo anniversario della fondazione di Squadra Corse, il reparto motorsport di Lamborghini - ha aggiunto Giorgio Sanna, Head of Motorsport di Lamborghini - nel corso della scorsa decade abbiamo ottenuto ottimi risultati. Partendo da un foglio bianco abbiamo vinto alcune delle più prestigiose gare di durata nella categoria GT, riservata alle auto derivate dalla serie. Questi successi includono tre vittorie di classe alla 24 ore di Daytona e due vittorie di classe di fila alla 12 ore di Sebring. Ora siamo pronti per affrontare quello che sarà il nostro più grande passo verso il futuro del motorsport, andando a misurarci contro alcune delle Case più prestigiose al mondo”.

Nel 2024 una vettura prenderà parte all’intera stagione del FIA World Endurance Championship, mentre l'altra correrà nelle gare del North American Endurance Championship della serie IMSA. Il team Iron Lynx, scuderia presentata come partner durante le Lamborghini Grand Finals 2022, gestirà le vetture in entrambe le serie: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean e Daniil Kvyat verranno affiancati da altri due piloti, che saranno annunciati nel corso del 2023.