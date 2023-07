Per guidare in Austria serve la "vignetta": lo strano caso delle multe in ritardo

L'Austria è una meta bellissima per chi cerca relax e paesaggi pittoreschi. Come in ogni Paese che si visita però, ci sono regole diverse da quelle italiane, anche per gli automobilisti: nel Paese infatti è necessario apporre sul parabrezza la cosiddetta "vignetta", anche se a quanto pare, sistemarla in modo ben visibile non basta per evitare salatissime multe.