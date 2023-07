Mercantile a fuoco, 3mila auto a bordo rischiano di affondare

Parcheggia l'auto elettrica in garage: di notte la vettura prende fuoco

Operazioni di salvataggio in corso

Nonostante i tentativi di domare il fuoco, i marinai a bordo non hanno potuto fare nulla di fronte alla forza distruttiva dell'incendio, costringendo tutte le persone a bordo alla necessaria evacuazione. La nave, partita da Brema e diretta in Egitto a Port Said, si trovava a 27 miglia nautiche (circa 50 km) a nord dell'isola di Ameland quando l'incidente si è verificato. Le possibilità di spegnere l'incendio sono state limitate dal fatto che i motori della Fremantle Highway erano fuori uso, lasciando la nave in balia delle onde e ostacolando i soccorritori nel tentativo di combattere le fiamme dal mare.

Nell'operazione di salvataggio, 23 marinai sono stati evacuati con successo grazie all'intervento della Guardia Costiera e delle scialuppe di salvataggio della Royal Dutch Rescue Company (KNRM) di Ameland e Schiermonnikoog. Alcune altre navi presenti nella zona hanno fornito preziosa assistenza, raccogliendo coloro che si sono gettati in mare nel tentativo di mettersi in salvo.

La situazione rimane estremamente critica, con la nave che rischia di affondare da un momento all'altro.

Mette in carica il monopattino elettrico: il veicolo prende fuoco