F1, Mekies lascia il muretto Ferrari. Vasseur: “Dura separarci da lui”

L’ingegnere non sarà presente nel week-end in Belgio. Per lui via al training prima dell’approdo all’Alpha Tauri come nuovo team principal

ROMA - Il Gran Premio d’Ungheria è stato per Laurent Mekies l’ultimo al muretto della Ferrari. L’ingegnere francese infatti, come è ormai noto, dal prossimo anno diventerà il nuovo team principal dell’Alpha Tauri, raccogliendo l’eredità di Franz Tost che lascia il circus dopo oltre 30 anni di carriera. Per lui, dunque, un periodo di formazione prima della prestigiosa investitura F1, addio Mekies: la Ferrari ridistribuisce gli incarichi L’addio di Mekies non sarà privo di conseguenze. Dal GP del Belgio, infatti, i suoi incarichi saranno ridistribuiti tra gli altri ingegneri del team, con Diego Ioverno che prenderà in carico i rapporti con la FIA. “Io e Mekies abbiamo fatto le stesse scuole in Francia, ci conosciamo da venticinque anni, mi ha aiutato molto quando sono arrivato in Ferrari – ha detto di lui il team principal del Cavallino, Fred Vasseur - il nostro rapporto è sempre stato ottimo e voglio che continui così quando saremo competitors. E’ dura separarmi da Laurent, ma lui è giustamente ambizioso. Sarà uno dei dieci team principal della Formula 1. Non potevo negargli questa possibilità”. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere F1, parole di fuoco su Mekies F1, quanti addii al muretto Ferrari Tutte le news di Motori

