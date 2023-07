F1, Tost ai saluti: "I tecnici Ferrari porteranno l’Alpha Tauri in alto”

ROMA – E’ una vera e propria “benedizione” quella del team principal “in uscita” dall’Alpha Tauri, Franz Tost, al suo successore, Laurent Mekies, uno dei due super-ingegneri “prelevati” dal Team Ferrari per la prossima stagione, assieme a Peter Bayer. Per Tost, che all’alba dei suoi quasi 68 anni ha deciso di chiudere alla fine della stagione in corso una carriera leggendaria in Formula 1, i due (ormai ex) tecnici del Cavallino “faranno grandi cose nella loro prossima esperienza”.