Montoya, ve lo ricordate? Attacca Hamilton dai margini del mondo corse

ROMA – La stagione di Lewis Hamilton in Formula 1 non sta andando come speravano il britannico e la Mercedes, poiché il gap dalla Red Bull risulta ancora incolmabile. Il sette volte campione del mondo non ha mai nascosto il proprio disappunto in merito all’attuale regolamento che, a sua detta, favorirebbe troppo il team austriaco. In passato, però, Hamilton si è trovato nella stessa identica situazione di Max Verstappen, dominando per anni il Mondiale senza lasciare scampo ai suoi avversari, fatta eccezione per l’ex compagno di squadra Nico Rosberg nel 2016. Questa statistica è abbastanza nota, ma un certo Juan Pablo Montoya ha voluto rinfrescare la memoria del britannico