Hamilton, il rinnovo di contratto tarda. Wolff: "Non c'entrano i soldi..."

ROMA - Mentre il Mondiale 2023 di Formula 1 procede in maniera spedita, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ancora non ha svelato le carte in merito al proprio futuro. Il britannico è in scadenza di contratto con la Mercedes e nelle ultime settimane è filtrato un certo ottimismo per il suo possibile rinnovo. Nonostante la positività di tutte le parti in causa, non è ancora arrivato il nero su bianco e, dunque, è lecito chiedersi se ci siano problemi nella trattativa, cosa che ha smentito categoricamente Toto Wolff.