Ferrari, Fittipaldi sentenzia: "Leclerc è più sotto pressione di Sainz"

Fittipaldi: "Sainz è più costante"

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Emerson Fittipaldi, nel corso di una recente intervista ha espresso il proprio pensiero in merito al duello interno alla Ferrari tra Charles Leclerc e Carlos Sainz: "Secondo me Leclerc è più sotto pressione rispetto a Sainz. Il monegasco vuole raggiungere dei risultati che non arrivano, mentre lo spagnolo sembra essere più costante in gara. In squadra si può creare una certa pressione e a livello mentale può rendere più complicate le cose per Leclerc. Deve agire con più tranquillità, così commetterà meno errori".