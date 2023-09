Clamoroso in F1, Adidas diventa scuderia al posto dell'Alphatauri?

ROMA - L'AlphaTauri in questa stagione sembra aver fatto un notevole passo indietro rispetto ai fasti di qualche anno fa, quando riuscì anche a salire sul podio con Pierre Gasly. La scuderia di Faenza, infatti, non sta raccogliendo i risultati sperati e, dopo il cambio di nome avvenuto nel 2020 lasciando il marchio Toro Rosso, potrebbe essere pronta ad nuovo cambiamento. Stando a quanto riportato dal portale svizzero Blick, infatti, l'AlphaTauri sarebbe pronta a cambiare sponsor e nome diventando clamorosamente Adidas, il famoso marchio di abbigliamento sportivo che entrerebbe a far parte del circus dal 2024.