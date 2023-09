F1, Piastri blindato dalla McLaren: rinnovo fino al 2026

ROMA - La McLaren è stata una delle rivelazioni di questa stagione di Formula 1 e, oltre al lanciatissimo Lando Norris , ha debuttato con grande successo anche il giovane Oscar Piastri . L'australiano, con il passare del tempo, ha preso sempre più confidenza con la sua vettura ed ha dimostrato di avere grandi qualità. Per questo motivo la McLaren ha deciso di blindarlo rinnovando il suo contratto per altre tre stagioni, fino al 2026. Almeno fino al 2025, dunque, la coppia del team sarà ancora composta da Piastri e Norris .

Stella: "Piastri fondamentale"

“Sono entusiasta di estendere la mia partnership con McLaren per molti anni. Voglio lottare in prima fila con questa squadra e sono entusiasta della visione e delle basi che sono già state gettate per arrivarci". Così il pilota della McLaren, Oscar Piastri, ha commentato il suo rinnovo di contratto con il team britannico. “L’accoglienza che ho ricevuto e i rapporti che ho costruito mi fanno sentire già come a casa. L'impegno costante del team nei miei confronti mi ha fatto sentire incredibilmente apprezzato e il desiderio del team di farmi parte del suo futuro a lungo termine ha reso questa decisione facile. Essere voluto così e vedere così tanta fiducia in me da parte della squadra dopo solo mezza stagione, significa molto", ha concluso l'australiano.