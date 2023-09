Jessica Hawkins e il test in F1: è la prima donna dopo cinque anni

ROMA - Nella giornata di giovedì 21 settembre, mentre la Formula 1 era impegnata con il weekend del Gran Premio del Giappone 2023 poi vinto da Max Verstappen , Jessica Hawkins ha svolto una sessione di test a bordo dell' Aston Martin sulla pista dell'Hungaroring. Si tratta di un importante ritorno per una donna in Formula 1, che mancava da ben cinque anni. L'ultima ad effettuare un test non ufficiale nel principale circus automobilistico del mondo fu la colombiana Tatiana Calderon in Messico nel 2018.

Hawkins: "Non potevo crederci"

"Voglio ringraziare di cuore tutti quelli del team AMF1 per aver avuto fiducia in me, per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità. Mi ci è voluto tutto il sangue, il sudore e le lacrime per arrivare qui. Quando ho sentito per la prima volta che poteva essere una possibilità, quasi non potevo crederci. Ho dovuto tenerlo segreto per mesi ormai, il che è stato piuttosto difficile! Ne è valsa assolutamente la pena e mi ha dato informazioni davvero preziose". Così la pilota dell'Aston Martin, Jessica Hawkins, ha commentato il sui debuto nel test di Formula 1.