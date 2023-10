Red Bull, Marko silura Perez: "Ha bisogno di cambiare squadra"

ROMA - Mentre Max Verstappen si è laureato per la terza volta campione del mondo di Formula 1 in Qatar, dall'altra parte del box della Red Bull si comincia a respirare un'aria di cambiamento. Sergio Perez, infatti, sembra non convincere più i vertici del team austriaco che, al termine della stagione, potrebbe davvero silurarlo per far posto ad un altro pilota, per stessa ammissione di Helmut Marko. Se si dovesse verificare questo scenario, bisognerebbe capire cosa farebbe Perez, che recentemente ha già smentito l'ipotesi di un ritiro a breve termine.