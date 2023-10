Ferrari, Sainz e il rinnovo di contratto: "La firma potrebbe arrivare..."

ROMA - La stagione 2023 delle Ferrari si è rivelata più complicata del prevista, ma nel corso dell'anno la scuderia di Maranello ha dimostrato una certa crescita in termini di passo e di prestazioni sia in qualifica sia in gara. A certificare questi passi in avanti è stata l'esplosione di Carlos Sainz, il quale è stato in grado di vincere il Gran Premio di Singapore nonostante il dominio di Max Verstappen e della Red Bull. A questo punto lo spagnolo attende soltanto il rinnovo di contratto con la Rossa per iniziare a progettare un futuro insieme.