Ferrari: l'ammissione di Leclerc dopo la Sprint di Austin

AUSTIN - Un terzo posto amaro per Charles Leclerc nella Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 . Il monegasco, partito secondo dietro a Verstappen, non riesce a tenere dietro Lewis Hamilton, chiudendo sull'ultimo gradino del podio: " Attaccare Max? C’era la possibilità e lo spazio, dovevo provare - le parole di Leclerc ai microfoni di Sky Sport -. Lui ovviamente si è difeso al limite e ho perso una posizione da Lewis. Loro sono più forti di noi sul passo gara , dobbiamo lavorare per capire cosa possiamo fare meglio domani. Abbiamo parecchi dati da analizzare, due strategie diverse con le due vetture. Questo potrà aiutarci un po’ perché sappiamo come si comporteranno le soft in ottica di domani. Speriamo di poter sfruttare questo vantaggio e speriamo di poter vincere domani ". Leclerc partirà infatti davanti a tutti in gara, dopo la pole del venerdì .

Le parole di Sainz

Carlos Sainz, sesto nella Sprint, commenta la scelta della gomma rossa in partenza: "E' andata come ci aspettavamo, ho guadagnato due posizioni ma poi è andata più lenta - afferma a Sky Sport -. Era un rischio da prendere per imparare qualcosa per domani. La Rossa è buona per fare 10-12 giri,farne 19 è stato difficile.Anche più di quanto mi aspettassi".

Vasseur e la Sprint

Un'analisi lucida quella di Frederic Vasseur, che commenta così la Sprint di Austin: "Non sono soddisfatto, potevamo fare un lavoro migliore ma era importante avere un riferimento sulle gomme, per avere una strategia forte e diverse opzioni per la gara - le sue parole a Sky Sport -. Sarà una sfida, Verstappen partirà 6° e dovremo tenerlo dietro. Voglio comprendere a fondo la gara con i piloti. La partenza sarà importante, siamo veloci e abbiamo tenuto dietro la Mercedes per 15 giri. Abbiamo una grande velocità di punta, questa è stata la scelta del weekend e dobbiamo gestire questo pacchetto. La partenza è stata a dir poco aggressiva da parte di Max, anche Lewis è uscito di pista per superare Leclerc. Il primo giro sarà cruciale come sempre".