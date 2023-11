Clamoroso in Brasile, Leclerc a muro nel giro di formazione

SAN PAOLO - Clamoroso quanto avvenuto nel Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 , con la Ferrari di Charles Leclerc che finisce contro il muro nel giro di formazione, ancora prima di poter prendere il via dalla griglia di partenza. Il monegasco paga un incredibile errore commesso poco prima del via ufficiale della corsa e ora la scuderia di Maranello potrà affidarsi al solo Carlos Sainz nella speranza di tenere viva la lotta per il secondo posto nella classifica costruttori con la Mercedes.

Leclerc, un weekend da dimenticare

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, non aveva iniziato nel migliore dei modi il priprio fine settimana ad Interlagos in occasione del Gran Premio del Brasile 2023. Dopo il secondo posto nelle qualifiche, infatti, il monegasco ha sacrificato le qualifiche shootout per tenere le gomme per la gara, ma la scelta non ha pagato anche per quel che riguarda la sprint race del sabato. Adesso, invece, è uscito di scena prima ancora di poter gareggiare e sarò costretto già a pensare alla gara di Las Vegas del 19 novembre.