Leclerc, la Ferrari e la sfortuna: “Fa male, dovrei andare a Lourdes”

SAN PAOLO - Il Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 si è aperto con la clamorosa uscita di scena di Charles Leclerc, finito incredibilmente contro il muro durante il giro di formazione. Il pilota della Ferrari non ha capito cosa sia successo e crede che non sia colpa sua, ma di un problema riscontrato sulla propria monoposto. Lo stesso Leclerc, infatti, ha provato a spiegare la dinamica dell'accaduto, sostenendo che lui non potesse fare altro per evitare di andare a finire fuori pista.