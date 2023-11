Hamilton dalla F1 a Fortnite: perché diventa un personaggio del videogioco

ROMA - Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, nel corso degli ultimi anni è diventato sempre più un personaggio a tutto tondo, entrando a far parte anche del mondo dello spettacolo con diversi progetti. Il suo grande amore per la pista è rimasto intatto e il suo obiettivo e raggiungere l'ottavo titolo che gli consentirebbe di staccare un mito come Michael Schumacher, ma nel frattempo ha avuto modo di dedicarsi a diverse iniziative anche, particolari come quelle del mondo dei videogiochi.