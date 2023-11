Ferrari, Leclerc vuole dare spettacolo: "Las Vegas, sarà uno show"

LAS VEGAS - Dopo la grande delusione della gara di Interlagos, il pilota della Ferrari, Charles Leclerc ha intenzione di dare tutto per provare a riscattarsi nel Gran Premio di Las Vegas 2023 . Il monegasco è reduce dall'esclusione prematura di San Paolo, in cui è uscito di scena già dal giro di formazione a causa di un problema tecnico riscontrato sulla sua monoposto. Adesso tale situazione dovrebbe essere stata risolta e Leclerc è pronto a regalare spettacolo a tutti i tifosi presenti sulle tribune statunitensi.

Leclerc: "Bilanciare spettacolo e sport"

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, a pochi giorni dal Gran Premio di Lasv Vegas 2023, ha raccontato le proprie sensazione sulla gara e sull'ambientazione del weekend: "E' importante bilanciare sempre sport e spettacolo, ma quando ti trovi a Las Vegas sei sempre un po' più a favore dello show. Sono rimasto in America e nello specifico sono stato a Los Angeles, dove mi sono rilassato e divertito. Ho ricaricato un po' le batterie e sono pronto a tornare in macchina. Ci attende un circuito cittadino tutto nuovo e non vedo l'ora di scoprirlo. C'è sempre una forte componente di show quando si corre da queste parti, sia che siamo in Florida, che in Texas che qui a Las Vegas".