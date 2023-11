Entra nella Ztl per 103 volte: gli arrivano 13mila euro di multa

Entrare per sbaglio in una zona con Ztl attiva può succedere e quando accade ci si aspetta che nel giro di pochi giorni arrivi la tanto famigerata multa. Farlo 103 volte però è quasi impensabile : questo è l'assurdo errore commesso da un cittadino bresciano che ha ricevuto una sanzione di 13mila euro.

Sarà davvero colpa del navigatore?

L'uomo sarebbe entrato ben 103 volte con la propria autovettura, ogni mattina per accompagnare appunto il figlio nell'istituto scolastico, passando sempre nella Ztl di via San Martino della Battaglia, un portale diverso rispetto a quello scritto nell'autorizzazione avuta dal comune, che invece aveva concesso l'ingresso per via Cattaneo e via Gabriele Rosa.

Il proprietario del veicolo ha ammesso che l'errore era stato del navigatore, che gli aveva comunicato sempre quella strada da fare. Ovviamente, il cittadino insieme alla moglie faranno ricorso al Giudice di Pace per cercare di risolvere la vicenda senza dover sborsare l'enorme cifra di 13mila euro. Quello che ci si chiede è come mai la Polizia Locale non abbia mai avvisato gli automobilisti della situazione prima di arrivare a questo punto.

