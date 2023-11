Ferrari, Vasseur avvisa: “Ogni dettaglio può fare la differenza”

ROMA - La Ferrari è pronta a scendere in pista nell'ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 2023, quello di Abu Dhabi. La Rossa non ha mai vinto su questa pista, ma spera di poter ottenere un buon risultato per superare la Mercedes e conquistare il secondo posto in classifica costruttori. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, si è mostrato molto ottimista, soprattutto considerando i progressi che la vettura ha fatto la scorsa settimana con il secondo posto ottenuto da Charles Leclerc a Las Vegas.