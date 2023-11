Valentino Rossi a Le Mans con la BMW: è ufficiale! “Sono entusiasta”

ROMA - All'indomani della vittoria del titolo della MotoGP da parte del suo pupillo Francesco Bagnaia, Valentino Rossi ha fatto un annuncio estremamente importante in merito al suo futuro. L'ex pilota della Yamaha, infatti, ha comunicato che nella prossima stagione parteciperà al Mondiale WEC 2024, diventando così il primo ex centauro della classe regina a prendere parte a questa competizione. Insieme al 'Dottore', pronto a gareggiare per la prima volta nella 24 Ore di Le Mans, ci saranno anche celebri piloti con un passato in Formula 1 come Robert Kubika e Mick Schumacher.