"Sainz, il personal trainer allenerà Verstappen nella prossima stagione"

Il fenomeno Verstappen

Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, è reduce da una stagione gloriosa in cui è riuscito a vincere ben diciannove gare, battendo quasi ogni record possibile. Il futuro per l'olandese è radioso e, in questo momento della sua carriera, sembra essere in grado di poter fare qualunque cosa, attraendo a sé i migliori esperti del settore, compreso il personal trainer Rupert Manwaring, che ha deciso di lasciare Carlos Sainz dopo una lunga collaborazione durata otto stagioni, per iniziare un nuovo percorso con Verstappen.