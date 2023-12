Incidente in tangenziale: elicottero si schianta al suolo tra le auto

Una scena da film catastrofico è avvenuta sulla tangenziale M40 di Madrid nella tarda mattinata di venerdì 1 dicembre. Un elicottero si è schiantato sullo spartitraffico mentre le auto sfrecciavano sulle corsie adiacenti. Per fortuna non si sono registrati morti ma solo tre feriti.

Si piastra i capelli sul treno: manda in tilt tutta la linea ferroviaria

Elicottero in frantumi, indagini in corso

Il velivolo, con a bordo due membri dell'equipaggio di 69 e 71 anni, si è schiantato a forte velocità sullo spartitraffico che divideva le carreggiate. Immediato l'arrivo dei soccorsi, tra medici, Vigili del Fuoco e Polizia che ha ovviamente bloccato il traffico sull'arteria. L'elicottero, uno di quelli che recentemente aveva partecipato alla nota fiera dell'aviazione European Rotors, volava a bassa quota quando si è frantumato al suolo, ma non è ancora chiara la motivazione per cui si sia accartocciato sul suolo. Tutte le ipotesi sono al vaglio della Commissione investigativa sugli incidenti dell'aviazione civile e della Polizia nazionale spagnola. "È un miracolo che nessuno abbia perso la vita", hanno commentato i soccorritori, ancora increduli per lo scenario che si sono trovati di fronte agli occhi.

La nuova truffa del parcheggio: cosa succede se trovate questo verbale sull'auto