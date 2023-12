Leclerc, Horner: "Se non lo fa la Ferrari sarebbe pazza..."

ROMA - Charles Leclerc è reduce da una stagione deludente con la Ferrari, soprattutto considerando le aspettative di inizio anno. Il monegasco è stato spesso colpito dalla sfortuna, che non gli ha permesso di esprimersi al meglio e di sfruttare tutto il proprio potenziale. Il finale del 2023, però, ha lasciato buone sensazioni e segnali incoraggianti in vista del futuro, che per il monegasco dovrebbe essere ancora con la Rossa. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma la Ferrari dovrebbe presto annunciare il rinnovo.