Mekies dopo l’addio alla Ferrari: “All’inizio è stato frustrante”

Mekies: "Mesi di frustrazione"

"Quando ho capito che avrei dovuto attendere molti mesi prima di andare in AlphaTauri, ero inizialmente in difficoltà, è stato frustrante. Avrei voluto iniziare subito la mia nuova avventura. Probabilmente, però, è stato meglio così perché altrimenti sarei stato assorbito dall'intensità del calendario. In questo modo ho avuto tempo per pensare e valutare la situazione nel complesso". Queste le dichiarazioni dell'ex ingegnere della Ferrari, Laurent Mekies, che a margine della cerimonia degli Autosport Awards ha avuto modo raccontare le sensazioni provate subito dopo l'addio alla Rossa.