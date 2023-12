F1, Perez lancia l’allarme: “La quantità di gare è al limite”

ROMA - Sergio Perez ha avuto grandi difficoltà per buona parte della stagione di Formula 1 appena conclusa e parte dei suoi problemi nascono dal netto divario creatosi rispetto al suo più blasonato compagno di squadra Max Verstappen . Il messicano della Red Bull , però, con ogni probabilità sta accusando un po' anche la trasformazione del calendario di Formula 1 che, con il passare degli anni, ha aumentato in maniera esponenziale il numero di gare, costringendo tutti i piloti ad alzare sempre più il livello.

Perez: "Serve programma efficiente"

Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, nel corso di una recente intervista concessa a racefans.net, ha parlato del fitto calendario che il Mondiale di Formula 1 ha introdotto da ormai qualche stagione: "Penso che la quantità di gare sia decisamente al limite non soltanto per i piloti, ma anche per i meccanici. Gli organizzatori devono prevedere un programma più efficiente per prendersi cura dei piloti e di tutti gli addetti ai lavori. Ci dobbiamo assicurare che non vengano disputate gare soltanto per il gusto di farle".